Часть областей накроют дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 20 мая, северные регионы Украины накроют дожди. На остальной территории ожидается теплая и солнечная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях пройдут мелкие дожди.
Однако в других областях ожидается теплая погода. Столбики термометров покажут максимально +27 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области ожидаются мелкие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +22 градусов, а ночью +6 +10.
Ранее мы сообщали, что погода в Украине ухудшится, а в некоторые области придут заморозки.
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