Часть матчей ЧМ-2022 могут провести за пределами Катара

Фото: логотип ЧМ по футболу 2022 года в Катаре (qfa.qa)

Это произойдет в случае расширения турнира до 48 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что часть матчей ЧМ-2022 может быть проведена за пределами Катара, если турнир будет расширен до 48 команд. Об этом пишет The Guardian.

"В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать", - сказал Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.