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Частину матчів ЧС-2022 можуть провести за межами Катару

Новини » Спорт    22.11.2018 - 18:24
Частину матчів ЧС-2022 можуть провести за межами Катару
Фото: логотип ЧС з футболу 2022 року в Катарі (qfa.qa)

Це станеться в разі розширення турніру до 48 команд

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що частина матчів ЧС-2022 може бути проведена за межами Катару, якщо турнір буде розширено до 48 команд. Про це пише The Guardian.

"У Катарі вісім стадіонів, країна готується до чемпіонату світу в складі 32 команд. Не потрібно бути Ейнштейном, щоб здогадатися, що складно організувати турнір для 48 команд на восьми стадіонах в одній країні.

Нам, ймовірно, доведеться шукати можливості проведення деяких матчів за межами Катару, що, звичайно, створює деякі додаткові складності і труднощі, які ми будемо вирішувати ", - сказав Інфантіно.

ЧС-2022 пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

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