Часть Лондона эвакуировали в связи с сигналом тревоги связанной с безопасностью

В Лондоне часть города эвакуировала вооруженная полиция в связи с сигналом тревоги, который поступил из больницы Святого Томаса. Больница взята в оцепление.

Об этом сообщает Metro.

В полиции сообщили, что около полдня поступило сообщение о тревоге связанной с безопасностью из больницы. Подробности инцидента пока не сообщают.

Больница расположена в центральной части Лондона вблизи от британского парламента. В связи сообщением тревоги полиция закрыла Вестминстерский мост.

В 12:36 по киевскому времени в полиции Лондона сообщили, что сигнал тревоги прекращается. Правоохранители снимают блокировку дороги в этом районе.

Напомним, в начале года в Лондоне неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на людей. В результате в больницу попали трое пострадавших. Полиция застрелила нападавшего.

Тогда ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Также РБК-Украина писало, что в сентябре в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи бывшей редакции журнала Charlie Hebdo. Ранения получили четыре человека. Данный инцидент начали расследовать как теракт.

В тоже время в ЕС заявили, что в 2019 году в странах Европы продолжило сокращаться количество террористических актов.