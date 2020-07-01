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Часть Киева сегодня останется без воды: список адресов

Новости » Общество     01.07.2020 - 08:05
Часть Киева сегодня останется без воды: список адресов
Фото: кран (kyivcity.gov.ua)

Названы улицы, где отключат воду

Сегодня отключат холодную воду в нескольких районах Киева. "Киевводоканал" проводит ремонтные работы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Воду отключат 1 июля с 9:30 до 2 июля 8:00 по таким адресам:

- ул. Ревуцкого, 40, 42в,
- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

Также сегодня с 9:00 до 19:00 отключат воду на ул. Кирилловская, 99. А с 10:00 до 21:00 по следуюющим адресам:

- ул. Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а
- ул. Лабораторная , 8
- ул. Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101

Напомним, в мае в Киеве прошел очередной этап отключения горячей воды., когда испытания на теплосетях проводили в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков, а также в центре столицы.

Ранее сообщалось, что часть Киева оставалась без света из-за аварии на электроопоре.

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Автор: Анастасия Рокитна

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