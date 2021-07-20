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Часть Киева останется без газа: список улиц

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Киев, Вторник 20 июля 2021 09:14
Часть Киева останется без газа: список улиц Фото центр Киева останется без газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В центральной части Киева отключат газоснабжение. Речь идет о домах по улице Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Грушевского и Крещатик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевгаза".

Газ отключат по улицам:

  • Михайловская, дома 2, 6, 6-а, 2-в,
  • Костельная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
  • Трехсвятительская, дома 3,9,
  • Крещатик, дом 8,
  • Грушевского, 4-а.

Причина - прокладка распределительного газопровода низкого давления по улице Трехсвятительской.

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газ газоснабжение
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