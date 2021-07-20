Часть Киева останется без газа: список улиц
Фото центр Киева останется без газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
В центральной части Киева отключат газоснабжение. Речь идет о домах по улице Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Грушевского и Крещатик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевгаза".
Газ отключат по улицам:
- Михайловская, дома 2, 6, 6-а, 2-в,
- Костельная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
- Трехсвятительская, дома 3,9,
- Крещатик, дом 8,
- Грушевского, 4-а.
Причина - прокладка распределительного газопровода низкого давления по улице Трехсвятительской.