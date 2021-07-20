Частина Києва залишиться без газу: список вулиць
Фото: центр Києва лишиться без газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
У центральній частині Києва відключать газопостачання. Мова йде про будинки по вулиці Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського та Хрещатик.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київгазу".
Газ відключать по вулицях:
- Михайлівська, будинки 2, 6, 6-а, 2-в,
- Костьольна, будинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
- Трьохсвятительська, будинки 3,9,
- Хрещатик, будинок 8,
- Грушевського, 4-а.
Причина - прокладання розподільного газопроводу низького тиску по вулиці Трьохсвятительській.