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Частина Києва залишиться без газу: список вулиць

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 09:14
Частина Києва залишиться без газу: список вулиць Фото: центр Києва лишиться без газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У центральній частині Києва відключать газопостачання. Мова йде про будинки по вулиці Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського та Хрещатик.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київгазу".

Газ відключать по вулицях:

  • Михайлівська, будинки 2, 6, 6-а, 2-в,
  • Костьольна, будинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
  • Трьохсвятительська, будинки 3,9,
  • Хрещатик, будинок 8,
  • Грушевського, 4-а.

Причина - прокладання розподільного газопроводу низького тиску по вулиці Трьохсвятительській.

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