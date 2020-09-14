Часть Киева осталась без света из-за аварии

Фото: часть Киева осталась без света (РБК-Украина)

В Киеве вечером 14 сентября отключили электроснабжение на десятке улиц. Блэкаут произошел в Святошинском районе города.

Об этом РБК-Украина сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

Отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением в сети. Сейчас перонал ДТЭК "Киевские электросети" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 12:00 ночи.

По состоянию на 23:20 свет отсутствует на улицах:

Прилужная;

Ирпенская;

Феодоры Пушиной;

Чернобыльская;

проспект Победы;

Львовская;

Живописная;

Ушакова;

Ефремова;

Василия Стуса;

Михаила Чалого;

патриарха Романюка;

Октябрьская;

шоссе Брест-Литовское:

поселок Екатериновка.

Ранее сообщалось, что три района в Киеве остались без электричества и воды. Перебои со снабжением услуг наблюдались в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.