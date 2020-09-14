Частина Києва залишилася без світла через аварію

Фото: частина Києва залишилася без світла (РБК-Україна)

У Києві ввечері 14 вересня відключили електропостачання на десятку вулиць. Блекаут стався у Святошинському районі міста.

Про це РБК-Україна повідомили у ДТЕК "Київські електромережі".

Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі. Наразі перонал ДТЕК "Київські електромережі" працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії - 12 година ночі.

Так, станом на 23:20 світло відсутнє на вулицях:

Прилужна;

Ірпінська;

Феодори Пушиної;

Чорнобильська;

проспект Перемоги;

Львівська;

Живописна;

Ушакова;

Єфремова;

Василя Стуса;

Михайла Чалого;

патріарха Романюка;

Жовтнева;

шосе Брест-Литовське:

селище Катеринівка.

Раніше повідомлялося, що три райони в Києві залишилися без електрики та води. Перебої з постачанням послуг спостерігалися в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці.