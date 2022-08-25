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Часть Черкасс осталась без света: в чем причина

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Черкассы, Четверг 25 августа 2022 22:57
Часть Черкасс осталась без света: в чем причина Фото: часть Черкасс осталась без электричества (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Часть Черкасс вечером 25 августа осталась без электроснабжения. В микрорайоне "Зеленая" на сетях ПАО "Черкассыоблэнерго" произошло аварийное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Про Все.ck.ua.

По информации колл-центра "Черкассыоблэнерго", в 20.50 произошла авария на высоковольтных линиях, в результате чего обесточилось 11 трансформаторных подстанций. На данный момент проводится поиск места аварии. В Облэнерго обещают возобновить электроснабжение областного центра в течение двух-трех часов.

Напомним, депутат Черкасского городского совета от "ОПЗЖ" Александр Замирайло, которого подозревают в коллаборационной деятельности, снова внес залог и вышел на свободу.

В начале августа ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности. По данным СБУ, он поддерживал российскую агрессию и планировал в случае захвата Черкасской области стать гауляйтером.

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