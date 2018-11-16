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Часть аннексированного Крыма обесточена из-за аварии

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 19:50
Часть аннексированного Крыма обесточена из-за аварии
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

На данный момент ведется поиск повреждений

Часть аннексированного Россией Крыма обесточена в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как отмечается, аварийное отключение света произошло в трех районах, а именно -  в Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

"Свет отсутствует в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района и частично в Бахчисарае. Аварийное отключение света произошло в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района и Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района", - отмечает издание со ссылкой на информацию "Крымэнерго".

На данный момент ведется поиск повреждений.

Ранее в Луганской области из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) был обесточен пункт пропуска "Золотое" и город Попасная.

Кроме того, в октябре в результате обстрела Крымского (Луганская область) была перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, поселок был обесточен.

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