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Частину анексованого Криму знеструмлено через аварію

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 19:50
Частину анексованого Криму знеструмлено через аварію
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

На даний момент ведеться пошук пошкоджень

Частину анексованого Росією Криму знеструмлено у зв'язку зі спрацюванням систем захисту ліній електропередач. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як наголошується, сталося аварійне відключення світла у трьох районах, а саме - в Бахчисарайському, Джанкойському і Нижньогірському.

"Світло відсутнє в селах Новопольє, Путилівка, Поляна, Багата Ущелина Бахчисарайського району та частково в Бахчисараї. Аварійне відключення світла сталося в населених пунктах Жилино, Мар'їно, Орденоносне і Лобанове Джанкойського району і Корінне і Новогригорівка (частково) Нижньогірського району", - зазначає видання з посиланням на інформацію "Крименерго".

На даний момент ведеться пошук пошкоджень.

Раніше в Луганській області через аварійне відключення лінії електропередачі (ЛЕП) був знеструмлено пункт пропуску "Золоте" і місто Попасна.

Крім того, в жовтні в результаті обстрілу Кримського (Луганська область) була перебита високовольтна магістраль і лінія електропередач, селище було знеструмлено.

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