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За час війни допомогу від "Метінвест" отримали 500 тисяч мирних жителів

Фото: за час війни допомогу від "Метінвест" отримали 500 тисяч мирних жителів (прес-служба)   
Автор: Юлія Бойко

Від початку повномасштабної війни група "Метінвест" надала допомогу майже 500 тисячам мирних жителів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар компанії для Forbes.

Зазначається, що для цього компанія започаткувала гуманітарний проект "Рятуємо життя", у межах якого люди отримали понад 4 000 тонн товарів першої потреби, а лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки та Кам'янського - медикаменти та обладнання майже на €250 000.

Додатково компанія забезпечує всіх своїх мобілізованих співробітників, яких понад 8 тисяч, бронежилетами, касками та теплим одягом.

Загалом від початку повномасштабної війни на допомогу мирним жителям України Група спрямувала €40 млн і залучила €27 млн від донорів поза межами України, наголошує видання.

"За рік роботи до гуманітарних ініціатив "Метінвесту" долучилося 400 волонтерів, 10 фондів та громадських організацій, а донорами стали понад 200 компаній з усього світу. Варто зауважити, що виклики війни не зупинили програму професійної підготовки молоді у галузі ГМК - восени 2022 року 442 студенти розпочали навчання за інженерними спеціальностями в університеті "Метінвест Політехніка". Для співробітників "Метінвесту" та їхніх дітей ця можливість надається безплатно", - додають в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Metinvest B.V. оголосила про фінальну виплату за зобов’язаннями по облігаціях зі строком погашення у 2023 році в установлений термін і в повному обсязі, попри значний вплив війни на бізнес групи.

Всього з 24 лютого 2022 року "Метінвест" направила на допомогу країні понад 3,1 млрд гривень.

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Гуманітарна допомогаМетинвест