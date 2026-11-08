Час настав. Трамп закликає Нетаньягу прискорити реалізацію мирного плану щодо Гази, - Axios

У четвер 5 листопада президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і заявив, що хоче, щоб той зробив кроки для реалізації його мирного плану щодо Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Що відомо про розмову та припинення плану

За словами джерел, крім Трампа та Нетаньягу участь у розмові взяли держсекретар США Марко Рубіо, а також спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Співрозмовник охарактеризував цю розмову, ініціатором якої виступив Нетаньяху як конструктивний. У ході переговорів також було обговорено війну в Ірані.

Наступного дня після телефонної розмови колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер, яка є членом Ради миру Трампа, відвідав Ізраїль.

Він зустрівся з Нетаньяху та його опонентом Гаді Айзенкотом, якому доручено сформувати новий уряд на зміну уряду Нетаньягу. Джерело повідомило, що Блер закликав Нетаньяху та інших ізраїльських політичних лідерів дати плану шанс.

"Реалізація буде складною, але ми вважаємо, що це хороший план для Ізраїлю. Тим не менш, ми не можемо зробити це з однією зв'язаною рукою за спиною. Ми хочемо рухатися вперед на основі співпраці, і нам потрібна повна взаємодія та партнерство з боку ізраїльського уряду", - пояснив американський чиновник.

Axios нагадало, що мирний план передбачає роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази, а також передачу відповідальності за управління анклавом новому палестинському технократичному уряду. Проте реалізація плану було припинено на кілька місяців через вибори в Ізраїлі, що відбулися 27 жовтня.

За інформацією видання, адміністрація Трампа не хотіла, щоб реалізація цього плану стала політично небезпечним питанням під час виборчої кампанії в Ізраїлі.

Як відомо, Трамп підтримав Нетаньягу незадовго до виборів. Тепер, коли вибори закінчилися, президент США хоче продовжити реалізацію свого плану щодо Гази, незалежно від того, чи сформує Нетаньяху новий ізраїльський уряд, чи це зробить його опозиція.

Що ще відомо про план

Зазначимо, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про перший етап плану Трампа з 20 пунктів ще рік тому. Документ призвів до припинення вогню у війні в Газі і звільнення останніх 20 заручників, які залишилися в живих, захоплених під час терактів 7 жовтня 2023 року.

Рада миру Трампа, яка була створена в рамках угоди щодо Гази, вже кілька місяців працює над планом його реалізації, який включає створення палестинського технократичного уряду та Міжнародних сил стабілізації.

У липні минулого року Рада миру досягла угоди з ХАМАС щодо плану з 15 пунктів, спрямованого на роззброєння збройних угруповань у Газі та передачу цивільного контролю та контролю за безпекою новому палестинському технократичному уряду.

З того часу уряд Нетаньягу здебільшого відмовлялося просуватися вперед із його реалізацією, головним чином із внутрішньополітичних причин.

Під час серпневого візиту до Ізраїлю радник Трампа та зять Джаред Кушнер заявив Нетаньягу, що ХАМАС вперше погодився роззброїтися. Він закликав ізраїльського прем'єр-міністра вжити заходів для перевірки реальності цього зобов'язання.

Нетаньяху був і залишається вкрай скептично налаштованим щодо того, що ХАМАС будь-коли демілітаризується. Він стверджує, що угруповання відновлюється та переозброюється в Газі.

Також Axios пише, що протягом останніх трьох місяців Рада миру Трампа працювала з ізраїльським урядом та військовими над уточненням деталей плану та вирішенням ізраїльських проблем, пов'язаних із демілітаризацією в Газі.

Американський чиновник заявив, що цей процес буде поступовим. Реконструкція розпочнеться лише після того, як буде підтверджено прогрес у роззброєнні ХАМАС.

У вересні на Генасамблеї ООН Рада миру Трампа представила шестимісячний план відновлення Гази вартістю 2,45 млрд доларів.

Представлений проект із 66 пунктів пропонує одну з найбільш повних на сьогоднішній день дорожніх карт того, як виглядатимуть перші місяці післявоєнного відновлення та управління у Газі.

Однак для того, щоб план просунувся вперед, Раді світу потрібна співпраця між Ізраїлем та ХАМАСом.

Джерело, знайоме з подробицями, повідомило, що адміністрація Трампа, організація "Board of Peace" та Ізраїль сходяться на думці, що цей план залишається найкращим варіантом розвитку подій і що немає ніякої альтернативи, що заслуговує на довіру.