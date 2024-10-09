На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони

До комісії, яка проводитиме аудит, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Він заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Рішення про проведення перевірки ухвалили, за словами чиновника, після різкого збільшення кількості заброньованих. "Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", — сказав Гаврилюк.