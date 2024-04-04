Charleston Open: Калініна знову здолала екс-першу ракетку світу, Цуренко вилетіла на старті

Charleston Open, 2-й раунд, жінки

Возняцкі – Калініна – 0:2 (2:6, 3:6)

Цуренко – Шарма – 0:2 (4:6, 0:6)

Калініна вдруге за два тижні розібралася з Возняцкі. Данка швидко опинилася в ролі аутсайдера – українка оформила брейк у третьому геймі. Колишня лідерка рейтингу WTA спробувала перехопити ініціативу, але в сьомому геймі ще раз віддала подачу вітчизняній теніситці та програла сет за 38 хвилин.

У другій партії Калініна з брейком швидко створила гандикап (3:1). Возняцкі зуміла стабілізувати власну гру, але в сьомому геймі "під нуль" віддала власну подачу. Щоправда, реабілітувалася в наступному своїм випадом (3:5). Однак, українська тенісистка зі ще одним брейком закрила сет і матч.

Натомість Цуренко проти австралійки Шарми грала на рівних до середини стартової партії. Далі суперниця двічі набрала пункти на подачі досвідченої українки та впритул підійшла до сетболу (5:2). Цуренко ще огризнулася брейком, але австралійська тенісистка ззовні легко на власній подачі завершила сет.

А в другій партії боротьби взагалі не вийшло. Шарма оформила три брейки та не дозволила опонентці з України бодай розмочити рахунок. Зрештою, 34-річна Цуренко вимушено здалася всього за 29 хвилин із "бубликом" у пасиві. Австралійка в наступному колі зустрінеться з Марією Саккарі з Греції, а от Калініна протистоятиме росіянці Дар'ї Касаткіній.