Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа с Зеленским

Представители украинского президента Владимира Зеленского на этой неделе отправятся в Вашингтон для подготовки его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как передает РБК-Украина, об этом сказал посол Украины в Штатах Валерий Чалый в эфире "Голосу Америки".

Подготовку поводит посольство Украины в США. Также представители президента обсудят дату визита Зеленского.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - сказал Чалый.

Предварительно он назвал дату визита - это будет август-сентябрь 2019 года.

Напомним, недавно спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сказал, что в Соединенных Штатах ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также добавил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.