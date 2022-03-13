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На ЧАЭС восстановили электроснабжение: все системы охлаждения будут работать

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Чернобыль, Воскресенье 13 марта 2022 18:41
На ЧАЭС восстановили электроснабжение: все системы охлаждения будут работать Фото: Чернобыльская АЭС (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение. Все системы охлаждения будут работать в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами.

Он отметил, что украинские энергетики рисковали собственным здоровьем и жизнью, но смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы. Которая могла бы угрожать всей Европе.

Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания.

"Подчеркиваю, что ЧАЭС это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты", - говорится в сообщении.

Министр Галущенко снова призвал международные сообщества помочь в защите ядерных объектов.

"Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! В настоящее время крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - написал он.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия готовит провокации на ЧАЭС.

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Энергоатом ЧАЭС
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