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На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию: персонал работал около 600 часов

Фото: на ЧАЭС удалось провести частичную ротацию (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 марта на Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей. Работники находились на рабочих местах в течение 600 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, которые находились на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, за этот день удалось вывезти 64 человека:

  • 50 человек сменного персонала ЧАЭС,
  • 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),
  • 1 служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций,
  • 4 "сталкеры".

Указано, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и для обеспечения функционирования предприятия.

Там напомнили, что персонал, находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

"Детали ротации будут предоставлены впоследствии", - добавляют в сообщении.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

После чего сообщалось, что сменить персонал на ЧАЭС невозможно из-за отсутствия безопасного коридора.

Отметим, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов призвал МАГАТЭ прислать своих представителей, чтобы убедиться в том, что на станциях все происходит в пределах норм и нормативов.

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