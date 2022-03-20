На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию: персонал работал около 600 часов

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, которые находились на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, за этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС,

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),

1 служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций,

4 "сталкеры".

Указано, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и для обеспечения функционирования предприятия.

Там напомнили, что персонал, находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

"Детали ротации будут предоставлены впоследствии", - добавляют в сообщении.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

После чего сообщалось, что сменить персонал на ЧАЭС невозможно из-за отсутствия безопасного коридора.

Отметим, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов призвал МАГАТЭ прислать своих представителей, чтобы убедиться в том, что на станциях все происходит в пределах норм и нормативов.

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