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На ЧАЭС не было ротации персонала с 21 марта, - Наблюдатель ООН

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Чернобыль, Пятница 25 марта 2022 23:22
На ЧАЭС не было ротации персонала с 21 марта, - Наблюдатель ООН Фото: Чернобыльская АЭС (pravda.com.ua)
Автор: RBC.UA

Наблюдатель ООН заявил, что персонал Чернобыльской АЭС находится на станции с 21 марта. Украина так же отметила, что не знает, когда будет возможна следующая ротация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что с 21 марта на Чернобыльской атомной станции не было ротации технического персонала, сообщил в пятницу ядерный наблюдатель ООН.

В четверг регулирующий орган Украины сообщил МАГАТЭ, что российские обстрелы контрольно-пропускных пунктов в близлежащем городе Славутич, где проживают многие сотрудники Чернобыльской АЭС, "препятствовали их поездкам на станцию и обратно", - говорится в заявлении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в последние недели сложилась тяжелая ситуация, в которой оказался персонал, обслуживающий украинские ядерные объекты, где присутствуют российские военные.

Отметим, что ранее в Чернобыльской зоне бушевали лесные пожары.

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