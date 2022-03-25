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На ЧАЕС не було ротації персоналу з 21 березня, - спостерігач ООН

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Чорнобиль, П'ятниця 25 березня 2022 23:22
На ЧАЕС не було ротації персоналу з 21 березня, - спостерігач ООН Фото: Чорнобильська АЕС (pravda.com.ua)
Автор: RBC.UA

Спостерігач ООН заявив, що персонал Чорнобильської АЕС знаходиться на станції з 21 березня. Україна так само зазначила, що не знає, коли буде можлива наступна ротація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що з 21 березня на Чорнобильській атомній станції не було ротації технічного персоналу, повідомив у п'ятницю ядерний спостерігач ООН.

У четвер регулюючий орган України повідомив МАГАТЕ, що російські обстріли контрольно-пропускних пунктів в довколишньому місті Славутич, де проживають багато співробітників Чорнобильської АЕС, "перешкоджали їх поїздкам на станцію і назад", - йдеться в заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в останні тижні склалася важка ситуація, в якій опинився персонал, який обслуговує українські ядерні об'єкти, де присутні російські військові.

Зазначимо, що раніше в Чорнобильській зоні вирували лісові пожежі.

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