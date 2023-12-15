CEO WhiteBIT пожертвував 400 000 доларів на благодійному аукціоні

Володимир Носов, засновник та СЕО однієї з найбільших криптобірж у Європі з українським корінням - WhiteBIT, придбав барабани "Бумбокс" на благодійному аукціоні за $400 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Благодійний аукціон відбувся на церемонії "Підприємець року" від Forbes Ukraine. Серед лотів також були колекційна горілка "Нептун" із підписом Валерія Залужного, погруддя Тараса Шевченка під назвою "Борітеся - поборете" від скульптора Івана Мельничука також із підписом Валерія Залужного, та сніданок із Говардом Баффетом.

Загалом гостям вдалося зібрали $579 000 для протезування військових і закупівлі потужних безпілотників.

Це не перший випадок, коли CEO WhiteBIT підтримав українську армію в таким способом.

У травні 2022 року на аукціоні, організованому Благодійним фондом Сергія Притули, WhiteBIT разом із комʼюніті викупили кришталевий мікрофон "Євробачення 2022" гурту "Kalush Orchestra" за $900 000. Гроші пішли на комплекс безпілотників PD-2 для Збройних сил України.

У листопаді 2022 року Носов викупив Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року на аукціоні Sotheby's за 250 000 фунтів стерлінгів, що пішли на створення сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans.

Компанія WhiteBIT, своєю чергою, співпрацює зі МЗС, Мінцифрою та різними благодійними фондами над численними гуманітарними проєктами.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Компанія також співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.