CEO производителя Durex и Strepsils объявил об отставке

Фото: Ракеш Капур (wikipedia.org)

Капур занимал должность главного исполнительного директора с 2011

Главный исполнительный директор компании ​Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур объявил о намерении уйти в отставку в конце 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Капур отметил, что будет полностью сосредоточен на выполнении своих обязанностей, пока не появится преемник.

"От имени совета директоров я хочу выразить нашу признательность за его дальновидность, энтузиазм и лидерство. Сейчас мы приступаем к официальному и всеобъемлющему процессу назначения преемника с учетом как внутренних, так и внешних кандидатов", - отметил председатель совета директоров Крис Синклер.

Отметим, Капур пришел в компанию в 1987 году. В 2001 году он стал старшим вице-президентом Reckitt Benckiser Group и региональным директором отдела, занимающегося странами Северной Европы.

В сентябре 2011 года его назначили CEO компании.

Напомним, ранее британская компания SSL International (основные торговые марки - Durex и Scholl) увеличила свою долю в компании Beleggingsmaatschappij Lemore BV (BLBV, основной бренд - Contex) до 75%, исполнив опцион на выкуп 25% акций BLBV у ее миноритарного акционера Abraca BV.