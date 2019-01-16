CEO виробника Durex і Strepsils оголосив про відставку

Фото: Ракеш Капур (wikipedia.org)

Капур обіймав посаду головного виконавчого директора з 2011

Головний виконавчий директор компанії Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур оголосив про намір піти у відставку в кінці 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Капур зазначив, що буде повністю зосереджений на виконанні своїх обов'язків, поки не з'явиться наступник.

"Від імені ради директорів я хочу висловити нашу вдячність за його далекоглядність, ентузіазм і лідерство. Зараз ми приступаємо до офіційного і всеосяжного процесу призначення наступника з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх кандидатів", - зазначив голова ради директорів Кріс Сінклер.

Зазначимо, Капур прийшов у компанію в 1987 році. У 2001 році він став старшим віце-президентом Reckitt Benckiser Group і регіональним директором відділу, що займається країнами Північної Європи.

У вересні 2011 року його призначили CEO компанії.

Нагадаємо, раніше британська компанія SSL International (основні торгові марки - Durex і Scholl) збільшила свою частку в компанії Beleggingsmaatschappij Lemore BV (BLBV, основний бренд - Contex) до 75%, виконавши опціон на викуп 25% акцій BLBV у її міноритарного акціонера Abraca BV.