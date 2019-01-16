ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

CEO виробника Durex і Strepsils оголосив про відставку

Новини » Політика    16.01.2019 - 22:07
CEO виробника Durex і Strepsils оголосив про відставку
Фото: Ракеш Капур (wikipedia.org)

Капур обіймав посаду головного виконавчого директора з 2011

Головний виконавчий директор компанії Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур оголосив про намір піти у відставку в кінці 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Капур зазначив, що буде повністю зосереджений на виконанні своїх обов'язків, поки не з'явиться наступник.

"Від імені ради директорів я хочу висловити нашу вдячність за його далекоглядність, ентузіазм і лідерство. Зараз ми приступаємо до офіційного і всеосяжного процесу призначення наступника з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх кандидатів", - зазначив голова ради директорів Кріс Сінклер.

Зазначимо, Капур прийшов у компанію в 1987 році. У 2001 році він став старшим віце-президентом Reckitt Benckiser Group і регіональним директором відділу, що займається країнами Північної Європи.

У вересні 2011 року його призначили CEO компанії.

Нагадаємо, раніше британська компанія SSL International (основні торгові марки - Durex і Scholl) збільшила свою частку в компанії Beleggingsmaatschappij Lemore BV (BLBV, основний бренд - Contex) до 75%, виконавши опціон на викуп 25% акцій BLBV у її міноритарного акціонера Abraca BV.

Глава Світового банку оголосив про відставку
Новини України отставкаКомпанияглава
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся