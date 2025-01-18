CБУ прийшла з обшуками до екс-ведучого каналів Медведчука Макса Назарова, - джерела

Зранку 18 січня СБУ провела обшуки у Макса Назарова. Це відомий екс-ведучий, який колись працював на каналах олігархів Віктора Медведчука і Євгена Мураєва.
Про це РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
"СБУ провела обшуки у Макса Назарова (справжнє ім’я - Назар Діордіца). Це відомий екс-ведучий, який колись працював на каналах Медведчука і Мураєва", - розповіли джерела.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ він продовжив залучати на свої ефіри в YouTube прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію.
СБУ провела обшуки у Макса Назарова (фото від джерел)
Зокрема, за даними СБУ, під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.
"Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід - домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви", - кажуть в СБУ.
Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині країни. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів.
Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру ще шістьом окупантам. Серед яких охоронець російського "воєнкора" Євгена (Захара) Прилєпіна.
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