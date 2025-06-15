CBAM сильно поглибить кризу в українській економіці, - Забловський

Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) загрожує усій економіці України. Він має запрацювати з 2026 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрія Забловського.
На його думку, Україна об’єктивно не повністю готова до запровадження CBAM, тому необхідно активізувати переговори з цього приводу.
"Більшість експертів в якості можливого ключового аргументу на переговорах з ЄК апелюють до ст. 30.7 Регламенту CBAM, що містить положення про форс-мажор для країн, які постраждали від непередбачуваних, виняткових і неспровокованих подій, що завдають серйозної шкоди їхній економічній і промисловій інфраструктурі", - зазначив Забловський.
За його підрахунками, у разі реалізації механізму без відтермінування чи винятків, втрати українського експорту протягом 2026-2030 років можуть сягнути 4,7 млрд доларів.
Інвестиційні втрати за той самий період становитимуть близько 2,7 млрд доларів. Українська економіка може не дорахуватись 6,4% ВВП, а скорочення робочих місць перевищить 116 тисяч.
Нагадаємо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка раніше заявив, що офіційне звернення щодо відтермінування CBAM уже готується. Міндовкілля, у свою чергу, заявило, що уряд формує спільну позицію для офіційного звернення до Єврокомісії.
Крім того, за словами президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха, європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), який передбачає запровадження "вуглецевого мита" з 2026 року є серйозною загрозою для промисловості України. Якщо нові правила застосують без адаптаційного періоду, наслідки для української економіки, ослабленої війною, можуть бути катастрофічними.
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