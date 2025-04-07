У Casino.ua розповіли, що зміниться з новими вимогами регулятора

Онлайн-платформа Casino.ua повідомила про успішну адаптацію до оновлених вимог державного регулювання у сфері азартних ігор. Компанія впровадила низку інструментів відповідального гемблінгу та скоригувала маркетингову стратегію відповідно до чинного законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, користувачі отримали можливість встановлювати індивідуальні обмеження: на суму депозиту, розмір ставки, довжину сесії, а також активувати ліміти на програш або тимчасово заблокувати акаунт. Усі ці функції доступні в особистому кабінеті.

У межах посилення контролю за віком та ідентичністю користувачів Casino.ua використовує сервіс KYCAID та інші бази даних. У разі потреби, служба аналітики може запитувати додаткові документи для верифікації особи.

У компанії зазначають, що більшість ініціатив було впроваджено раніше, тож система працює стабільно: користувачі до 21 року не мають доступу до платформи.

Наразі впровадження додаткових заходів у сфері відповідального гемблінгу не планується.

Нагадаємо, раніше Casino.ua оголосила про партнерство з міжнародними провайдерами контенту, серед яких Vibra Gaming, Galaxsys та SPRIBE.