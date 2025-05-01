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Casino.ua підписало меморандум про співпрацю з Центром відповідальної гри

Четвер 01 травня 2025 11:30
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Casino.ua підписало меморандум про співпрацю з Центром відповідальної гри Фото: Casino.ua підписало меморандум про співпрацю з Центром відповідальної гри (freepik.com)
Автор: Сергій Новіков

Компанія Casino.ua підписала меморандум про співпрацю з Громадською спілкою "Центр відповідальної гри" з метою досягнення прозорості та соціальної відповідальності у гральному бізнесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Меморандум передбачає розвиток програм, які сприятимуть підвищенню прозорості діяльності гральних закладів та забезпеченню соціальної відповідальності в цьому секторі.

Зокрема, це включає розвиток принципів відповідальної гри, запобігання залежності від азартних ігор та забезпечення належного рівня інформованості користувачів.

Як відомо, Рахункова палата України проводить аудит під назвою "Гральний бізнес: очікування та реальність" і залучила Центр відповідальної гри до цього процесу. В рамках аудиту організовано анонімне онлайн-опитування, яке має на меті оцінити проблеми, з якими стикаються бізнес та громадськість, а також шляхи покращення державної політики у цій сфері.

Casino.ua та Центр відповідальної гри закликають усіх зацікавлених осіб приєднатися до участі в опитуванні. Зокрема, для представників бізнесу та громадськості доступні окремі форми анкети.

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