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Casino.ua оголосив про початок партнерства з Mancala Gaming

Фото: Casino.ua оголосив про початок партнерства з Mancala Gaming (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Оператор онлайн-казино Casino.ua оголосив про початок партнерства з провайдером слотів Mancala Gaming.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Співпраця передбачає інтеграцію портфоліо Mancala до платформи.

Mancala Gaming — розробник із широким асортиментом слотів на різноманітні теми та з різними математичними моделями. Програмне забезпечення компанії поєднує перевірені механіки з інноваційними бонусними інструментами.

"Ми раді вітати Mancala в клубі Casino.ua. Разом ми зможемо запропонувати українським користувачам неперевершений досвід", - наголосив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

У Mancala також позитивно оцінили початок співпраці. Комерційний директор компанії Еміліано Санчес зазначив: "Ми дуже раді почати співпрацю з Casino.ua — сильною локальною платформою, яка швидко зростає і робить акцент на якість. Україна — перспективний ринок, і ми раді працювати з таким надійним партнером. Ми віримо, що це лише початок довгострокової співпраці, побудованої на довірі та спільному розвитку"

Нагадаємо, раніше Casino.ua оголосила про партнерство з міжнародними провайдерами контенту, серед яких Vibra Gaming, Galaxsys та SPRIBE.

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