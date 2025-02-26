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Casino.ua і міжнародний провайдер ігор Galaxsys уклали партнерську угоду

Середа 26 лютого 2025 15:54 promo
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Casino.ua і міжнародний провайдер ігор Galaxsys уклали партнерську угоду Фото: Casino.ua і міжнародний провайдер ігор Galaxsys уклали партнерську угоду (прес-служба компанії)
Автор: Сергій Новіков

Компанія Casino.ua оголосила про укладення партнерської угоди зі студією розробки Galaxsys.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Galaxsys спеціалізується на створенні інноваційних продуктів, які вже представлені на європейському та світовому ринках. Як зазначає Chief Sales and Partner Management Officer компанії Тені Григорян, партнерство з Casino.ua відкриває нові можливості для розширення присутності бренду в Україні.

У Casino.ua підкреслюють, що угода є частиною стратегії з розвитку платформи.

"Ми продовжуємо залучати провідних розробників, які допомагають нам створювати унікальні рішення для українських гравців", - зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

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