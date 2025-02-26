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Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение

Среда 26 февраля 2025 15:54 promo
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Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение Фото: Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

Компания Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Galaxsys специализируется на создании инновационных продуктов, которые уже представлены на европейском и мировом рынках. Как отмечает Chief Sales and Partner Management Officer компании Тени Григорян, партнерство с Casino.ua открывает новые возможности для расширения присутствия бренда в Украине.

В Casino.ua подчеркивают, что сделка является частью стратегии по развитию платформы.

"Мы продолжаем привлекать ведущих разработчиков, которые помогают нам создавать уникальные решения для украинских игроков", - отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

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