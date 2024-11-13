Cadillac офіційно показав електричний кросовер Vistiq: названі ціни та характеристики

Майже рік тому концерн General Motors показав перші фотографії електромобіля Cadillac Vistiq, і лише у середині листопада відбулася повноцінна презентація моделі. Це вже четвертий електричний кросовер марки Cadillac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Cadillac.

Цікаво, що із назв цих машин (Lyriq, Optiq, Vistiq, Escalade IQ) склалася пасхалка у вигляді слова LOVE. Така своєрідна відповідь скорочення S3XY у фірми Tesla.

Cadillac Vistiq виконаний у традиційному стилі марки. За розмірами та форматом це аналог трирядного бензинового кросовера Cadillac XT6, причому електромобіль вийшов навіть трохи більшим.

Інтер'єр моделі Vistiq також вирішений у стилі, знайомому по інших авто марки. На вершині передньої панелі встановлено єдиний широкоформатний екран діагоналлю 33 дюйми. Він доповнений 8-дюймовим екраном на місці центральної консолі. За ним розташований подвійний майданчик бездротової зарядки.

У список оснащення входять п'ятизонний клімат-контроль, крісла першого та другого ряду з обігрівом, масажем та вентиляцією, аудіосистема AKG Studio на 23 динаміки, панорамний дах з окремою секцією над третім рядом та ін. В обробці салону використані екологічні матеріали, включаючи перероблені тканини та шкірозамінник. Натомість декоративні вставки виконані зі справжніх металу, вуглепластику та дерева.

В основі кросовера Cadillac Vistiq лежить універсальна електрична платформа Ultium, хоча нещодавно концерн GM вирішив відмовитись від цієї назви. Але не від самої техніки з двомоторним повним приводом на 624 к.с. Літій-іонна тягова батарея має ємність у 102 кВт*год, при цьому споряджена маса кросовера становить 2870 кг. Запас ходу авто на одному заряді становить приблизно 485 км.

Спочатку електричний кросовер Cadillac Vistiq буде запропонований у комплектаціях Luxury, Sport та Premium Luxury, пізніше до них приєднається топ-версія Platinum. Поки що оголошено тільки стартову ціну – 78 790 доларів. Таким чином, Vistiq виявився на 18 тисяч дорожчим за молодшого кросовера Lyriq, але аж на 51 тисячу доларів дешевше за найбільшу модель Escalade IQ. Випуск серійних машин буде налагоджений на початку 2025 року на заводі в Спрінг-Хілл, штат Теннессі.