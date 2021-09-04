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Бывший вице-президент Афганистана отрицает сообщения о захвате талибами Панджшера

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Афганистан, Суббота 04 сентября 2021 01:34
Бывший вице-президент Афганистана отрицает сообщения о захвате талибами Панджшера Фото: бывший вице-президент Афганистана отрицает сообщения о захвате талибами Панджшера(Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Бывший вице-президент Афганистана отрицает сообщения о захвате талибами Панджшера. Амрулла Салех назвал эти сообщения "пропагандой противника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это пропаганда противника. Я нахожусь в Панджшере на своей базе. Проводили совещание со своими командирами, политическими лидерами. Ситуацию контролируем", - заявил Салех в своем видеообращении.

"Конечно, ситуация сложная, мы подвергаемся атакам "Аль-Каиды" и других террористов, талибов при поддержке Пакистана. Но мы защитили свою землю, сопротивление продолжается. Противник несет потери, есть потери и у нас", - сообщил он.

Салех также сообщил, что в пятницу талибы пытались атаковать Панджшер на нескольких направлениях, но атаки были отбиты.

Ранее мы сообщали, что талибы заявили о захвате Панджшера.

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