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Колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера

Новость на русском →
Афганістан, Субота 04 вересня 2021 01:34
Колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера Фото: колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера. Амрулла Салех назвав ці повідомлення "пропагандою противника".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це пропаганда противника. Я перебуваю в Панджшері на своїй базі. Проводили нараду зі своїми командирами, політичними лідерами. Ситуацію контролюємо", - заявив Салех у своєму відеозверненні.

"Звичайно, ситуація складна, ми піддаємося атакам "Аль-Каїди" та інших терористів, талібів за підтримки Пакистану. Але ми захистили свою землю, опір триває. Противник несе втрати, є втрати і у нас", - повідомив він.

Салех також повідомив, що в п'ятницю таліби намагалися атакувати Панджшер на декількох напрямках, але атаки були відбиті.

Раніше ми повідомляли, що таліби заявили про захоплення Панджшера.

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