Колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера
Колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера. Амрулла Салех назвав ці повідомлення "пропагандою противника".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це пропаганда противника. Я перебуваю в Панджшері на своїй базі. Проводили нараду зі своїми командирами, політичними лідерами. Ситуацію контролюємо", - заявив Салех у своєму відеозверненні.
"Звичайно, ситуація складна, ми піддаємося атакам "Аль-Каїди" та інших терористів, талібів за підтримки Пакистану. Але ми захистили свою землю, опір триває. Противник несе втрати, є втрати і у нас", - повідомив він.
Салех також повідомив, що в п'ятницю таліби намагалися атакувати Панджшер на декількох напрямках, але атаки були відбиті.
Раніше ми повідомляли, що таліби заявили про захоплення Панджшера.