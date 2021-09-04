Колишній віце-президент Афганістану заперечує повідомлення про захоплення талібами Панджшера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це пропаганда противника. Я перебуваю в Панджшері на своїй базі. Проводили нараду зі своїми командирами, політичними лідерами. Ситуацію контролюємо", - заявив Салех у своєму відеозверненні.

"Звичайно, ситуація складна, ми піддаємося атакам "Аль-Каїди" та інших терористів, талібів за підтримки Пакистану. Але ми захистили свою землю, опір триває. Противник несе втрати, є втрати і у нас", - повідомив він.

Салех також повідомив, що в п'ятницю таліби намагалися атакувати Панджшер на декількох напрямках, але атаки були відбиті.