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Колишній топ-менеджер Facebook звинуватив компанію в небажанні вивчати вплив дезінформації

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Вашингтон, Понеділок 19 липня 2021 04:17
Колишній топ-менеджер Facebook звинуватив компанію в небажанні вивчати вплив дезінформації Фото: Facebook звинуватили в небажанні вивчати вплив дезінформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Facebook не зацікавлений в тому, щоб розібратися в наслідках поширення певної інформації в соціальних мережах. Він більше зацікавлений в піарі, повідомив колишній віце-президент Facebook Брайан Боланд, який працював в компанії з 2009 року по листопад 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він став найбільш високопрофільним екс-співробітником Facebook, який розкритикував компанію за її бездіяльність з питань боротьби з дезінформацією.

"Це одна з головних причин, з яких я пішов. Після 11 років роботи над тим, чим я пишався, я став помічати, що мене турбує інформація, якою можна ділитися на платформі, і те, що ми не розуміємо, як вона може впливати на спільноти великі і малі", - сказав він.

За його словами, Facebook не робив належних зусиль, щоб зрозуміти це, і зараз компанія більше зацікавлена в тому, що уникати історій в пресі або контролювати наратив.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Facebook інструментом радикалізації, Боланд сказав, що не знає цього.

"І я хотів би знати. І один з кращих способів дізнатися це-отримати відомості, які дозволять дослідникам і журналістам зайнятися трудомісткою роботою", - відповів він.

Коментарі Боланда були зроблені на тлі публічного конфлікту Facebook з адміністрацією президента США. Білий дім звинувачує Facebook в тому, що він недостатньо добре бореться з дезінформацією з приводу вакцинації від коронавірусу.

Президент США Джо Байден заявив, що соцмережі вбивають людей, так як пандемія коронавірусу впливає тільки на тих, хто ще не прищепився. Facebook відкидає критику і заявляє, що соцмережа не винна за провал у виконанні початкових планів з вакцинації в країні.

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