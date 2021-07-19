Колишній топ-менеджер Facebook звинуватив компанію в небажанні вивчати вплив дезінформації

Facebook не зацікавлений в тому, щоб розібратися в наслідках поширення певної інформації в соціальних мережах . Він більше зацікавлений в піарі, повідомив колишній віце-президент Facebook Брайан Боланд, який працював в компанії з 2009 року по листопад 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він став найбільш високопрофільним екс-співробітником Facebook, який розкритикував компанію за її бездіяльність з питань боротьби з дезінформацією.

"Це одна з головних причин, з яких я пішов. Після 11 років роботи над тим, чим я пишався, я став помічати, що мене турбує інформація, якою можна ділитися на платформі, і те, що ми не розуміємо, як вона може впливати на спільноти великі і малі", - сказав він.

За його словами, Facebook не робив належних зусиль, щоб зрозуміти це, і зараз компанія більше зацікавлена в тому, що уникати історій в пресі або контролювати наратив.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Facebook інструментом радикалізації, Боланд сказав, що не знає цього.

"І я хотів би знати. І один з кращих способів дізнатися це-отримати відомості, які дозволять дослідникам і журналістам зайнятися трудомісткою роботою", - відповів він.

Коментарі Боланда були зроблені на тлі публічного конфлікту Facebook з адміністрацією президента США. Білий дім звинувачує Facebook в тому, що він недостатньо добре бореться з дезінформацією з приводу вакцинації від коронавірусу.