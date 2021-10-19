ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Бывший совладелец "Цитруса" рассказал, насколько упала капитализация компании с начала конфликта

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 21:10
Бывший совладелец "Цитруса" рассказал, насколько упала капитализация компании с начала конфликта Фото: Дмитрий Зинченко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артем Горовенко

Бывший совладелец сети магазинов электроники "Цитрус" Дмитрий Зинченко рассказал, насколько упала капитализация компании с начала конфликта с Геннадием Топалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Зинченко для "Обозревателя".

Так, по его словам, капитализация "Цитруса" на 1 июля 2020 года (дата начала конфликта) была порядка 65 млн долларов.

"После аудита, проведенного моим партнером, Геннадием Корбаном, в текущем состоянии стоимость компании "Цитрус" на октябрь 2021 года составляет едва $15 000 000 (плюс судебные иски на сумму $40 000 000 и возможные налоговые претензии на сотни миллионов гривен)", - отмечает Зинченко.

Зинченко считает, что если бы компанию продали в прошлом году, то его партнер получил бы $32 500 000.

"Благодаря действиям Топала, текущая стоимость компании на сегодня уже на -$17 500 000 ниже той стоимости 50% доли, которую он мог бы получить", - добавляет бывший совладелец компании.

Также, по его данным, согласно внутренней информации за 2021 год, компания понесла убыток - 70 000 000 млн гривен.

"Компания потеряла долю рынка во всех ключевых категориях товаров: смартфоны, аудио гаджеты, персональный транспорт. Из лидера рынка по продажам продуктов Apple - "Цитрус" стал аутсайдером (уже на 3-м месте позади конкурентов), потеряв 50% своей рыночной доли", - резюмирует он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что хозяйственный суд города Одессы вынес вердикт компании "Цитрус": согласно решению суда, компания обязана выплатить по своим долгам без малого 1 млрд гривен.

Как известно, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Корбан Цитрус Дмитрий Зинченко
NEWS
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине