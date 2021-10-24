Бывший работник одной из АЗС в Киеве ограбил ее с газовым баллончиком

Сообщается, что в полицию позвонили сотрудники автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского и сообщили о нападении.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев

В ходе оперативных мер полиция выяснила, что к ограблению причастен бывший сотрудник АЗС, которого недавно уволили.

"Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", - добавили в полиции.

Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: бывший сотрудник ограбил АЗС (kyiv.npu.gov.ua)