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Бывший работник одной из АЗС в Киеве ограбил ее с газовым баллончиком

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Киев, Воскресенье 24 октября 2021 15:06
Бывший работник одной из АЗС в Киеве ограбил ее с газовым баллончиком Фото: полиция задержала грабителя (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бывший работник одной из заправок в Киеве ограбил ее с помощью газового баллончика. Из кассы он унес более 85 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в полицию позвонили сотрудники автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского и сообщили о нападении.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев

В ходе оперативных мер полиция выяснила, что к ограблению причастен бывший сотрудник АЗС, которого недавно уволили.

"Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", - добавили в полиции.

Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: бывший сотрудник ограбил АЗС (kyiv.npu.gov.ua)

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Киев АЗС
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