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Колишній працівник однієї з АЗС у Києві пограбував її з газовим балончиком

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Київ, Неділя 24 жовтня 2021 15:06
Колишній працівник однієї з АЗС у Києві пограбував її з газовим балончиком Фото: поліція затримала грабіжника (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Колишній працівник однієї із заправок у Києві пограбував її за допомогою газового балончика. З каси він забрав понад 85 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що в поліцію подзвонили співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського і повідомили про напад.

"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався в закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час скоєння злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира і забрав з каси 85 500 гривень і втік", - розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзев

В ході оперативних заходів поліція з'ясувала, що до пограбування причетний колишній співробітник АЗС, якого нещодавно звільнили.

"Це раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави", - додали в поліції.

Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: колишній співробітник пограбував АЗС (kyiv.npu.gov.ua)

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Київ АЗС
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