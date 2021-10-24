Колишній працівник однієї з АЗС у Києві пограбував її з газовим балончиком

Колишній працівник однієї із заправок у Києві пограбував її за допомогою газового балончика. З каси він забрав понад 85 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Повідомляється, що в поліцію подзвонили співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського і повідомили про напад.

"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався в закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час скоєння злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира і забрав з каси 85 500 гривень і втік", - розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзев

В ході оперативних заходів поліція з'ясувала, що до пограбування причетний колишній співробітник АЗС, якого нещодавно звільнили.

"Це раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави", - додали в поліції.

Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: колишній співробітник пограбував АЗС (kyiv.npu.gov.ua)