Бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда убытков экологии

Экс-чиновника "Укрзализныци" будут судить из-за служебной халатности. Поступки злоумышленницы привели к убыткам экологии в размере 495 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

Согласно данным следствия, женщина, проигнорировала надлежащее оформление разрешений на проведение взрывных работ и не предотвратила взрыв на гранитном Пенизевицком карьере.

"В результате служебной халатности с мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м куб габбро-анортозита, гранита, габбро-норита, чем окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 495 млн грн", - отмечает пресс-служба.

Согласно ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшей исполняющей обязанности директора филиала Укрзализныци грозит лишение свободы сроком до восьми лет.