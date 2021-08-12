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Бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда убытков экологии

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Житомир, Четверг 12 августа 2021 17:26
Бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда убытков экологии Фото: бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда убытков экологии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Экс-чиновника "Укрзализныци" будут судить из-за служебной халатности. Поступки злоумышленницы привели к убыткам экологии в размере 495 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, женщина, проигнорировала надлежащее оформление разрешений на проведение взрывных работ и не предотвратила взрыв на гранитном Пенизевицком карьере.

"В результате служебной халатности с мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м куб габбро-анортозита, гранита, габбро-норита, чем окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 495 млн грн", - отмечает пресс-служба.

Согласно ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшей исполняющей обязанности директора филиала Укрзализныци грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Фото: бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда ущерба экологии (gp.gov.ua)

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Укрзализныця Экологическая катастрофа
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