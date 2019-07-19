Бюджетные учреждения задолжали "Черниговгаз Сбыту" почти 4 млн гривен

За 1 полугодие задолженность возросла на 2,5 млн гривен

По состоянию на 1 июля 2019 года общая задолженность учреждений бюджетной сферы - клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" составляет 3,8 млн гривен. 93% этой задолженности приходится на учреждения, финансируемые из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий уровень оплаты бюджетной сферы в Черниговской области составляет почти 94% от начисленных сумм. За 1 полугодие задолженность возросла на 2,5 млн гривен и на сегодня достигла 3,8 млн гривен.

"Неуплату за газ учреждения-должники объясняют недостаточным финансированием из бюджета, - отметил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - Несмотря на ряд судебных решений в пользу поставщика газа, учреждения не спешат погашать долговые обязательства. Вынуждены напомнить руководителям учреждений о применении дополнительных штрафных санкций в случае неурегулирования ситуации в ближайшее время. Настоятельно призываем погасить долги и не затягивать с этим до отопительного сезона".

По словам пресс-службы, на данный момент отключенными за долги остаются 16 бюджетных учреждений области. За 1 полугодие текущего года на бюджетников - должников было подано в суд 24 дела на общую сумму 7,7 млн гривен. По 21 иску есть решения о взыскании задолженности и значительная часть неплатежей на основании этих решений была погашена. На рассмотрении в судебных инстанциях остается 3 дела.

"Несвоевременная оплата за потребленный энергоресурс наносит значительный материальный ущерб газоснабжающей компании. Из-за задержки оплат "Черниговгаз Сбыт" не в состоянии вовремя и в полном объеме рассчитаться за приобретенный природный газ для нужд бюджетных учреждений и организаций, что также приводит к взысканию штрафных санкций в соответствии с заключенными договорами. А это не предусмотрено бюджетом компании. Кроме того, это ставит под угрозу стабильное газоснабжение Черниговской области", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, значительные неплатежи за газ у КЛПЗ "Бобровицкая центральная районная больница", которая накопила долг более 1,4 млн гривен. Отдел образования, семьи, молодежи и спорта Сребнянской поселковой рады должен за газ 476 тыс. гривен, Сектор образования Бахмачской райгосадминистрации - более 440 тыс. гривен, Батуринский городской совет недоплатил около 430 тыс. гривен.