Бюджетные учреждения новообразованных ОТО могут остаться без газоснабжения, - "Николаевгаз"

Газовый вентиль (dtek.com)

1 января 2021 года потеряют силу договоры на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов Николаевской области. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договоры с АО "Николаевгаз". Это ставит под угрозу поставки газа в бюджетные учреждения в новом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"По состоянию на 28 декабря АО "Николаевгаз" через информационную платформу Оператора ГТС получило сообщение на отключение 664 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Ими внесен порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

"Соответственно, в начале 2021 года прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставку газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц", - говорится в сообщении.

АО "Николаевгаз" с 1 января вынуждено будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае незаключения вовремя соответствующих договоров.

Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, не имеющие договора на распределение газа и не закрепленные ни за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

"Чтобы избежать такой ситуации АО "Николаевгаз" обратилось с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям. Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включение бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", - говорится в сообщении.