Бюджетные платежи в конце года: Казначейство обнародовало график работы

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Последний день уплаты налогов - 31 декабря, расходы из бюджета будут проводиться до 30 декабря

Государственная казначейская служба Украины определила регламент работы в конце 2020 года и в начале следующего. Предельным сроком осуществления расходов является 30 декабря 2020 года.

Об этом сообщатся на сайте Госказначейства.

Ведомство определило следующий регламент работы:

30 декабря 2020 года до 19.30 завершается принятие электронных документов клиентов по системе дистанционного обслуживания "Клиент-казначейство - Казначейство" к учетным системам АС "Е-Казна Доходы", АС "Е-Казна ГБ".

31 декабря 2020 года органы Казначейства работают без клиентов, осуществляя погашение и обслуживание государственного долга в национальной валюте, а также зачисления поступлений в бюджеты разного уровня.

Начиная с 4 января 2021 года органы Казначейства работают в обычном режиме.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года в начале 2021 года. Выходными днями будут 1-3 января и 7-10 января.

Напомним, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.