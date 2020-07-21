Бюджетные организации задолжали "Черниговгаз Сбыту" более 1,5 млн гривен

По состоянию на 1 апреля 2020 года бюджетные организации Черниговской области задолжали ООО "Черниговгаз Сбыт" 6,9 млн гривен. В апреле-июне специалисты предприятия провели работу с должниками, благодаря чему задолженность сократилась на 5,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Еще более 1,5 млн гривен нам должны заплатить учреждения и организации как центрального, так и районного подчинения. В шести районах Черниговщины бюджет задолжал от 100 до 700 тысяч гривен за потребленный газ", - сообщил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

По словам пресс-службы, по состоянию на 20 июля должниками за потребленный природный газ перед ООО "Черниговгаз Сбыт" является 51 бюджетная организация Черниговской области, на общую сумму 1 млн 574 тысяч гривен. Львиная доля долговых обязательств принадлежит трем учреждениям: Отдел образования, детей, молодежи и спорта Варвинской поселкового совета, который задолжал более 700 тысяч гривен, Новобелоусский сельский совет - более 460 тысяч гривен и Территориальное управление Государственной судебной администрации в Черниговской области, чей долг превысил 170 тысяч гривен.

"Стоит отметить, что в отношении этих должников ООО "Черниговгаз Сбыт" имеет соответствующие судебные решения. И даже при наличии исполнительных производств, организации медлят и не перечисляют средства. Не добавляет оптимизма и уровень текущих расчетов за потребленный природный газ. Так, по состоянию на 20 июля бюджетные организации оплатили за потребленный энергоноситель лишь 59,3% от суммы начислений", - говорится в сообщении.