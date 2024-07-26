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Бюджетна підтримка від США. Посол розповіла, коли Україна отримає всі обіцяні кошти

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 20:13
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Бюджетна підтримка від США. Посол розповіла, коли Україна отримає всі обіцяні кошти Фото: посол України в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Восени Україна отримає всі кошти, які були виділені Сполученими Штатами Америки навесні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової під час телемарафону.

"60 мільярдів доларів було виділено (йдеться про пакет допомоги від США, ухвалений цієї весни, - ред.), з них 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України", - пояснила посол.

Вона заявила, що решту Україна очікує отримати до кінця жовтня, тобто до кінця фіскального року.

"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що 24 квітня цього року президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Раніше ми повідомляли, яку допомогу за час повномасштабної війни Україна отримувала від США.

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