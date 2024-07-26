Бюджетная поддержка США. Посол рассказала, когда Украина получит все обещанные средства

Осенью Украина получит все средства, которые были выделены Соединенными Штатами Америки весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время телемарафона.

"60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной, - ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - объяснила посол.

Она заявила, что остальную Украину ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.

"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - подчеркнула она.