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Бюджетная поддержка США. Посол рассказала, когда Украина получит все обещанные средства

Украина, Пятница 26 июля 2024 20:13
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Бюджетная поддержка США. Посол рассказала, когда Украина получит все обещанные средства Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Осенью Украина получит все средства, которые были выделены Соединенными Штатами Америки весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время телемарафона.

"60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной, - ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - объяснила посол.

Она заявила, что остальную Украину ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.

"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - подчеркнула она.

Напомним, что 24 апреля этого года президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

Ранее мы сообщали, какую помощь за время полномасштабной войны Украина получала от США.

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