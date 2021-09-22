В бюджете-2022 рекордные расходы на оборону: на что пойдут средства

"Основные направления в главной смете страны - это медицина, армия, образование. Все они более чем обеспечены в этом году. У нас, например, еще никогда не было таких расходов на сектор безопасности и обороны, это впервые в истории Украины. Мы четко понимаем, что должны давать отпор вооруженной агрессии РФ и для этого надо создать достойные условия для военных (я говорю и о зарплатах, и о выделении жилья для их семей), а также дать стимул развитию предприятий ОПК", - подчеркнул глава партии Александр Корниенко.

Кроме бюджетных расходов на оборону Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн). Также рекордные средства 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники.

"Мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Мы должны делать шаг вперед, чтобы наши военные могли применять и использовать новейшее оружие. У нас есть разработки, планы, которые теперь должны воплотиться в жизнь. Это также даст стимул для развития предприятий ОПК, что позволит не только обеспечить обороноспособность и безопасность страны, но и будет способствовать увеличению рабочих мест на предприятиях ОПК", - пояснил председатель комитета.

Так, отмечает председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, 15,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских и других льготных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ресурс для Министерства обороны Украины - 164,3 млрд грн, а это 51,4% от совокупного "оборонного бюджета". Кстати, этот показатель является самым высоким уровнем за последние 4 года.

Еще 72 млрд грн направят на денежное довольствие и заработную плату военнослужащих, что на 11,2 млрд грн больше, чем в 2021 году, добавляет Александр Завитневич. А на развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил - 32,7 млрд грн.

"Мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Мы должны делать шаг вперед, чтобы наши военные могли применять и использовать новейшее оружие. У нас есть разработки, планы, которые теперь должны воплотиться в жизнь. Это также даст стимул для развития предприятий ОПК, что позволит не только обеспечить обороноспособность и безопасность страны, но и будет способствовать увеличению рабочих мест на предприятиях ОПК", - пояснил председатель комитета.

Он убежден, люди, которые рискуют своей жизнью, должны чувствовать внимание государства.

Как отметила председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, правительство предложило бюджет с учетом основных направлений и принципов, изложенных в бюджетной декларации, которая была принята в июле. В ней, в частности, четко определены основные векторы и приоритеты бюджета и сектор безопасности и обороны среди них.

"Фактически, как мы и предлагали, полностью обеспечиваем насущные потребности этого сектора", - сказала депутат от "Слуги народа".