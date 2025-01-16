Бюджет втратив вже 2,6 млрд гривень через передачу активів "Укрнафтобуріння" державі, - нардеп

Він також додав, що направив депутатське звернення до в.о Генерального прокурора щодо ситуації з Укрнафтобуріння, де понад 50% акцій компанії належить іноземним інвесторам, які інвестували понад 5 млрд грн і сплатили раніше 24 млрд грн податків.

Попри це, в травні 2023 року суд наклав арешт на акції (прим. за кримінальним провадженням 2014 року, в якому розслідуються можливі зловживання посадових осіб НАК "Надра України" і жодним чином не стосується чинних акціонерів та менеджменту "Укрнафтобуріння"), компанію передано в тимчасове управління АРМА, яка передала акції до "Укрнафти".

Коментуючи цю ситуацію, Гончаренко зазначив, що в результаті приватна компанія, яка раніше видобувала газ і нафту і платила податки до державного бюджету, опинилася в руках менеджерів, де керівник управління отримує зарплату, майже півтора мільйона гривень.

"У підсумку видобуток нафти і газу компанію падає, тому що ці люди прийшли не видобувати. Вони прийшли набивати кишені, от що вони прийшли робити. Якщо падає видобуток нафти і газу, то падають і податкові надходження до державного бюджету", - каже нардеп.

"Тепер маємо ситуацію що була приватна компанія, були іноземні інвестори, вона працювала, були податки була нафта і газ. Але прийшла держава, поставила своїх людей, і нема ні нафти, ні газу, ні податків… і якщо далі це не зупинити, то через декілька років вже можна буде цю компанію просто поховати", - додав Гончаренко.

Він також зауважив, що крім цього всього, Україну тепер чекають міжнародні суди з іноземними інвесторами, а це аж ніяк не покращить інвестклімат в Україні.

"Який це інвестклімат в Україні? Це як мотивує когось принести хоч один свій долар в Україну, коли була компанія, але прийшли, забрали компанію, знищили. Хто винен, що винен, там вже ніхто нікому нічого не винен. Хіба це той шлях, яким ми хочемо йти?", - додав нардеп.