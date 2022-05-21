"Было бы некорректно". В Австрии выступили против исключения РФ со всех международных диалогов

Австрия выступает против исключения России со всех международных сообществ. Страна считает, что это сделает невозможным диалог между государствами.

По его словам, страны, в том числе и европейские государства, должны иметь возможность диалога, поэтому исключение кого-либо из международных платформ становится угрозой для дипломатии.

"Было бы некорректно исключать Москву со всех площадок международного диалога... Австрия всегда была страной, которая умела разговаривать со всеми. Вена является резиденцией ООН - единственной в Европейском союзе, резиденцией ОБСЕ, которая является важнейшей платформой для контактов с россиянами и белорусами. Наши ожидания были низкими, но если есть возможность с глазу на глаз с лидером поговорить о военных преступлениях, нарушении международного права, то стоит попробовать", - сказал Шалленберг.

В то же время он добавил, что Австрия сохраняет военный нейтралитет, а не политический. Поэтому страна поддерживает все меры для экономического давления на РФ, которые были приняты Евросоюзом. Глава МИД напомнил, что Австрия поддержала предыдущие пять пакетов санкций и сделает свой вклад в очередной.