"Був монстром у захисті". Українець отримав потужний сигнал тренера перед стартом НБА

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень заробив компліменти головного тренера команди Майка Брауна після перемоги над "Ютою Джаз" у передсезонному спарингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sactown Sports 1140 .

Фахівець похвалив українця за перформанс проти "Джаз". Центровий доклався до перемоги "Кінгз" (116:113), оформивши 7 очок, 7 підбирань, 1 асист і 5 блокшотів.

"Олексій зіграв фантастично. Він показав точність 1/5 із гри, але зробив 7 підбирань. Завдяки своїм габаритам він був монстром у захисті. Лень закривав великих гравців суперника, намагаючись уникати фолів. Він зібрав 5 блокшотів, хоча могло бути й більше. Сьогодні він ставив фантастичні заслони", – розповів Браун.

Прийдешній сезон – третій поспіль для Леня в майці "Сакраменто". Попередню кампанію українець завершив із середніми цифрами 1.9 очко, 2.4 підбирання, 0.4 асистів і 0.1 перехоплень за 7 хвилин у грі. "Кінгз" вилетіли в першому раунді плей-офф від "Голден Стейта".

Для команди Леня передсезонна підготовка завершилася. Наступного тижня "Сакраменто" стартуватиме регулярному чемпіонаті НБА 2023/24. "Кінгз" у ніч на 26 жовтня гостюватимуть в "Юти".