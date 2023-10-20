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"Був монстром у захисті". Українець отримав потужний сигнал тренера перед стартом НБА

Сакраменто, П'ятниця 20 жовтня 2023 12:19
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"Був монстром у захисті". Українець отримав потужний сигнал тренера перед стартом НБА Фото: Олексій Лень провів 5 матчів у передсезонці (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень заробив компліменти головного тренера команди Майка Брауна після перемоги над "Ютою Джаз" у передсезонному спарингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sactown Sports 1140.

Фахівець похвалив українця за перформанс проти "Джаз". Центровий доклався до перемоги "Кінгз" (116:113), оформивши 7 очок, 7 підбирань, 1 асист і 5 блокшотів.

"Олексій зіграв фантастично. Він показав точність 1/5 із гри, але зробив 7 підбирань. Завдяки своїм габаритам він був монстром у захисті. Лень закривав великих гравців суперника, намагаючись уникати фолів. Він зібрав 5 блокшотів, хоча могло бути й більше. Сьогодні він ставив фантастичні заслони", – розповів Браун.

Прийдешній сезон – третій поспіль для Леня в майці "Сакраменто". Попередню кампанію українець завершив із середніми цифрами 1.9 очко, 2.4 підбирання, 0.4 асистів і 0.1 перехоплень за 7 хвилин у грі. "Кінгз" вилетіли в першому раунді плей-офф від "Голден Стейта".

Для команди Леня передсезонна підготовка завершилася. Наступного тижня "Сакраменто" стартуватиме регулярному чемпіонаті НБА 2023/24. "Кінгз" у ніч на 26 жовтня гостюватимуть в "Юти".

До слова, раніше "Прометей" програв удома "Лондон Лайонс" у групі Єврокубка.

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